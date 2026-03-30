TPHCM có tân Giám đốc Sở Tài chính

Sáng 30/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Lãnh đạo thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá ông Hoàng Vũ Thảnh trong quá trình công tác đã thể hiện năng lực, bản lĩnh, phát huy tốt sở trường, hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều vị trí. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố quyết định giao nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính (Ảnh: Hoàng Quy).

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, địa phương đang định hướng phát triển thành đô thị toàn cầu, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế. Do đó, lãnh đạo Sở Tài chính cần nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị tập thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính giữ vững tinh thần phối hợp, hỗ trợ tân giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc xây dựng môi trường làm việc thống nhất được xác định là yếu tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu chung.

Nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Vũ Thảnh cam kết tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, xem đây là định hướng xuyên suốt trong quá trình công tác. Ông cũng cam kết rèn luyện chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực điều hành.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hoàng Quy).

Tân giám đốc Sở Tài chính TPHCM khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo xây dựng khối thống nhất, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước theo quy định. Đồng thời, đơn vị chủ động tham mưu chiến lược, đề xuất chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao đời sống người dân.

Ông Hoàng Vũ Thảnh (SN1974), có trình độ Thạc sỹ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính từ tháng 11/2025.

Ông Hoàng Vũ Thảnh từng giữ các chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cũ, Giám đốc Ban quản lý dự án thành phố Vũng Tàu.