HĐND TPHCM bầu lãnh đạo chủ chốt tại phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ

Thường trực HĐND TPHCM vừa thông tin về kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 30/3. Tại kỳ họp đầu tiên sau bầu cử, HĐND TPHCM sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ nhất, khóa XI, sẽ nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh (Ảnh: Q.Huy).

Trong kỳ họp đầu tiên của khóa mới, HĐND TPHCM sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND thành phố và các phó chủ tịch. Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND TPHCM khóa XI, các đại biểu sẽ bầu các trưởng ban nhiệm kỳ mới.

Công tác nhân sự của kỳ họp thứ nhất cũng bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND thành phố; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TPHCM.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và tập thể UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ ra mắt và nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo thành phố. Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TPHCM khóa mới sẽ phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Trước kỳ họp, ban lãnh đạo HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ; các Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà; các Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các lãnh đạo UBND TPHCM trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa mới gồm: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy.

Ở khối HĐND TPHCM, ngoài Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đương nhiệm trúng cử gồm ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Nguyễn Văn Dũng.

Tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử của TPHCM diễn ra ngày 26/3, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, Ủy ban bầu cử thành phố cần hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tổng kết và gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia đúng thời hạn; đồng thời chỉ đạo cấp xã lưu trữ, số hóa tài liệu bầu cử, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

TPHCM cũng nhanh chóng tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ công tác nhân sự theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm bộ máy chính quyền đi vào hoạt động từ ngày 1/4.