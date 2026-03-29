Xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND TPHCM khóa mới

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM, vừa ký nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với 125 người.

Nghị quyết được ban hành dựa trên việc tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND. Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM sẽ được báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, diễn ra sáng 30/3.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM (Ảnh: Yến Nhi).

Theo kết quả bầu cử, các lãnh đạo Thành ủy TPHCM trúng cử đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031, có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Ở khối HĐND TPHCM, ngoài Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đương nhiệm trúng cử gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Nguyễn Văn Dũng.

Ở khối UBND TPHCM, ngoài Chủ tịch Nguyễn Văn Được còn có 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM trúng cử: ông Nguyễn Lộc Hà và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Trong nhiệm kỳ mới, HĐND TPHCM có nhiều đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại địa phương, đại diện hiệp hội doanh nghiệp.

Trong kỳ họp đầu tiên của khóa mới, HĐND TPHCM sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND thành phố và các phó chủ tịch. Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND TPHCM khóa XI, các đại biểu sẽ bầu các trưởng ban nhiệm kỳ mới.

Công tác nhân sự của kỳ họp thứ nhất cũng bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND thành phố; bầu Hội thẩm nhân dân của TAND TPHCM.