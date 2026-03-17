TPHCM chốt thời hạn hoàn thiện quy hoạch tổng thể mới

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giao cơ quan lập quy hoạch tổng thể TPHCM và tổ chức huy động nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để thực hiện. Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM được giao là cơ quan lập quy hoạch tổng thể, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai toàn bộ nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện. Đơn vị cũng tham mưu UBND thành phố lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch bảo đảm năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật; tổ chức quản lý chất lượng, nghiệm thu sản phẩm và trình thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền.

Việc hoàn thành việc trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể cần hoàn thành trước ngày 30/11.

TPHCM chỉ lập một quy hoạch tổng thể, thay thế đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM cũng giao viện Nghiên cứu phát triển TPHCM chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án huy động và tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp từ tổ chức, cá nhân ngoài xã hội (nếu có) để phục vụ công tác lập quy hoạch. Việc huy động, tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm không làm phát sinh quyền chi phối của nhà tài trợ đối với nội dung và sản phẩm quy hoạch.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Cuối năm 2025, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng thể TPHCM theo thủ tục rút gọn. Việc ban hành khung quy định riêng nhằm bảo đảm thống nhất công tác quy hoạch trong giai đoạn phát triển mới.

TPHCM sẽ chỉ lập một quy hoạch tổng thể, thay thế đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch tổng thể sau khi được phê duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đồng thời làm cơ sở xem xét sự phù hợp của các dự án đầu tư trên toàn địa bàn.

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 260 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Nghị quyết mới đã phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho TPHCM trong lĩnh vực quy hoạch. Theo đó, TPHCM chỉ lập một Quy hoạch tổng thể, thay thế đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị trước đây.

Quy hoạch tổng thể này sẽ là căn cứ pháp lý duy nhất để xem xét sự phù hợp của các dự án, tổ chức không gian phát triển đô thị và triển khai các loại quy hoạch cấp dưới.

Nghị quyết nêu rõ, thành phố được phép điều chỉnh quy hoạch theo trình tự rút gọn, đồng thời cập nhật song song vào quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch cấp trên khi có thay đổi.