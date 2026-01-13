TPHCM gấp rút hoàn thiện quy hoạch chung, định hướng lại không gian mới

Chiều 13/1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa trải qua một năm có nhiều thay đổi về tổ chức. Đơn vị này được hợp nhất với Sở Xây dựng từ ngày 1/3/2025, sau đó được tách ra và tái lập vào ngày 29/9/2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và đóng góp của tập thể Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong năm 2025. Lãnh đạo thành phố cũng nêu những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: N.N.).

Theo lãnh đạo thành phố, đồ án quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, chưa hoàn thiện để đóng dấu thẩm định và công bố. Các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành chưa được lập hoặc cập nhật kịp thời, dẫn đến tình trạng chồng lấn, thiếu đồng bộ.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết, TPHCM đang bước vào năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh nhưng bền vững.

Trong năm 2026, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được yêu cầu tập trung toàn lực cho công tác lập và triển khai quy hoạch chung TPHCM mới trên toàn bộ không gian đô thị sau sáp nhập, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tầm nhìn dài hạn và tính khả thi, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo thành phố đề nghị đơn vị đẩy nhanh việc phủ kín hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch không gian ngầm, lấy mạng lưới giao thông làm hệ khung. Công tác quy hoạch cần gắn với mục tiêu thu hút đầu tư, đẩy nhanh phát triển hạ tầng, chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Trong đó, mục tiêu của quy hoạch là định hướng lại không gian phát triển thành phố theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối, gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), phát triển nhà ở xã hội, các khu chức năng mới và các công trình hạ tầng trọng điểm.

Trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch chung cho từng địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, việc hợp nhất 3 địa phương này đặt ra yêu cầu lập và phê duyệt một đồ án quy hoạch chung cho TPHCM mới sau sáp nhập.

Tại hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác quy hoạch, hoàn thành quy hoạch chung TPHCM chậm nhất vào cuối năm 2026.