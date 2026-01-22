Đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông kéo dài đến bao giờ?

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ mạnh cộng với dòng xiết trong đới gió tây trên cao, nên đêm 21 và sáng 22/1, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ.

Nền nhiệt đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ giảm mạnh, ở vùng núi, trung du phía Bắc nhiệt độ 5-7 độ C. Riêng tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ thấp nhất sáng nay giảm còn 0 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ giảm còn 9-11 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay phổ biến dưới 11 độ C. Cụ thể, ở Ba Vì là 10,4 độ C; Sơn Tây 10,2 độ C; Láng 10,9 độ C; Hoài Đức 10,5 độ C; Hà Đông 10,8 độ C.

So với sáng 21/1 - thời điểm không khí lạnh mới ảnh hưởng - nền nhiệt miền Bắc đã giảm 6-8 độ C, khu vực Hà Nội giảm 9-10 độ C.

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn đầu năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2025-2026 đã xuất hiện vào ngày 6-8/1 và đây là đợt rét đậm diện rộng thứ hai.

So với đợt đầu rét khô, ban ngày có nắng nên nhiệt độ tăng cao, thì đợt rét đang diễn ra là rét ẩm, nền nhiệt ban đêm thấp và nền nhiệt ban ngày cũng không cao nên toàn bộ Bắc Bộ sẽ xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng.

"Hôm nay là ngày rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2025-2026. Dự báo từ nay đến hết 23/1, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, riêng khu vực vùng núi trung du rét hại", ông Khiêm nói và cho biết thêm, từ 24/1 không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời sẽ ấm dần và xu hướng ấm sẽ duy trì hết tháng 1.

Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết lúc 8h ngày 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn là -0,1 độ C. Tại đỉnh núi này sáng nay xuất hiện băng giá nhưng do có mưa nhỏ nên lớp băng mỏng.