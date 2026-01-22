Sáng mai diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV

Thông báo về ngày làm việc thứ tư của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ, sáng mai 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Chiều cùng ngày, Đại hội họp phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội XIV của Đảng chiều 22/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chiều nay, Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo thông lệ, sau khi Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Trung ương khóa mới sẽ tiến hành Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, diễn ra ngay tại Đại hội, để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều 22/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: Nhân Dân).

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ ra mắt tại Đại hội ngay sau đó.

Trao đổi với báo chí trước đó, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang khẳng định công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, đúng quy định, nhưng rất quyết liệt.

Theo quy chế bầu cử trong Đảng, việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.