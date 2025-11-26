TPHCM bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong việc phát triển đường sắt

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM thành Ban chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TPHCM.

Trưởng Ban chỉ đạo là Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Phó Trưởng Ban thường trực là Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; các Phó Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Q.Huy).

Ban chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TPHCM có các ủy viên là Chánh Văn phòng Thành ủy, Giám đốc các sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp cùng Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị.

Ban chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TPHCM có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 188 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM; Nghị quyết số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 49 của Bộ Chính trị; các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TPHCM về phát triển mạng lưới đường sắt.

Tuyến Metro số 1 TPHCM Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Ban chỉ đạo cũng xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định các giải pháp bảo vệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đường sắt.

Cơ quan này cũng đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; quyết định kiểm điểm, kỷ luật; quyết định điều động, thay thế cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nếu không đáp ứng yêu cầu công việc; quyết định bố trí chức vụ cao hơn đối với các trường hợp lãnh đạo, cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban chỉ đạo cũng rà soát, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TPHCM; chỉ đạo công tác rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan; chương trình, kế hoạch đầu tư; huy động nguồn vốn đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt trên địa bàn thành phố...