TPHCM chi tiền sửa gấp đường vào cảng Tân Thuận

UBND TPHCM vừa có văn bản giao Trung tâm Quản lý Giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) chủ động ứng trước nguồn vốn duy tu để sửa chữa ngay đường Bến Nghé và đường Lưu Trọng Lư (phường Tân Thuận).

Đây là 2 tuyến đường dẫn vào cụm cảng Tân Thuận, từng được báo Dân trí phản ánh về tình trạng hư hỏng, xuống cấp khiến người dân đi lại khó khăn.

Ô tô mắc kẹt tại điểm hư hỏng trên đường Bến Nghé (Ảnh: Hoàng Hướng).

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bổ sung dự toán chi ngân sách duy tu giao thông năm 2026 cho Sở Xây dựng để thực hiện sửa chữa hai tuyến đường trên.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM về việc điều chuyển vai trò quản lý đường Bến Nghé và đường Lưu Trọng Lư từ UBND phường Tân Thuận sang Trung tâm Quản lý Giao thông và hạ tầng kỹ thuật; cùng Công an thành phố xây dựng quy chế phối hợp liên ngành xử lý bất cập và tổ chức giao thông khu vực cảng, khu chế xuất Tân Thuận.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu vực cảng Tân Thuận, Bến Nghé, VICT và ILS GAS Sài Gòn (phường Tân Thuận) có khoảng 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động và 3.000 cư dân sinh sống.

Đây là đầu mối vận tải hàng hóa quan trọng, xe container và ô tô tải nặng hoạt động liên tục. Cụm cảng được kết nối với bên ngoài thông qua 2 tuyến đường là Bến Nghé và Lưu Trọng Lư.

Thời gian qua, hai tuyến đường trên hư hỏng nặng, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Tình trạng này không chỉ xuất hiện cục bộ tại cổng cảng mà lan rộng ra các tuyến kết nối chính như đường Nguyễn Văn Linh, đường Huỳnh Tấn Phát…

Do nguồn vốn duy tu giao thông phân bổ cho UBND phường Tân Thuận còn hạn chế, Công an TPHCM và UBND phường Tân Thuận thống nhất đề nghị Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và hạ tầng kỹ thuật quản lý, bảo trì hai tuyến đường trên để đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ và sửa chữa kịp thời các hư hỏng.