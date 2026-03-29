Tuyến đường xuống cấp ở TPHCM được sửa chữa sau phản ánh trên Dân trí

Ngày 29/3, cơ quan chức năng tiến hành duy tu, sửa chữa đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TPHCM).

Trước đó, báo Dân trí có bài viết Ô tô sụp hố, xe máy ngã nhào trên tuyến đường xuống cấp ở TPHCM, phản ánh tình trạng của đường Bến Nghé.

Theo ghi nhận của Dân trí, nhiều đoạn mặt đường tại đây bị bong tróc, lồi lõm, hình thành hàng loạt “ổ voi, ổ gà”, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Đáng nói, dù trời không mưa, một số vị trí trên tuyến vẫn đọng nước khiến nhiều ô tô khi đi qua đây bị sụp xuống các hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau phản ánh của Dân trí, cơ quan chức năng đã tiến hành duy tu, sửa chữa, dự kiến công tác này kéo dài 10 ngày, từ 28/3 đến 8/4.

Cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa đường Bến Nghé trong 10 ngày (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, để đảm bảo công tác duy tu, sửa chữa diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, PC08 đề nghị người dân sử dụng xe máy, ô tô cá nhân nếu không thật sự cần thiết di chuyển qua khu vực cầu Tân Thuận 1, nút giao Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư có thể lựa chọn lộ trình thay thế sau.

Lộ trình 1: Tân Thuận - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình 2: Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - Trần Xuân Soạn - cầu Rạch Ông - Phạm Thế Hiển - vòng dưới cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu trên đường Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Vật tư công trình đã được tập kết để chuẩn bị công tác sửa chữa đường Bến Nghé (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lộ trình 3: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ - Khánh Hội - cầu Ông Lãnh.

Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - cầu Him Lam - đường số 4 - vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Lộ trình 5: Nguyễn Văn Linh - đường số 9A - vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

PC08 khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Đường Bến Nghé xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện nhiều hố sâu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Căn cứ tình hình thực tế, PC08 sẽ bố trí lực lượng điều tiết, điều chỉnh phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân tại khu vực thi công và các tuyến đường lân cận.

Khi xảy ra tình huống phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, người tham gia giao thông có thể liên hệ Trực ban PC08 qua số điện thoại 0693.187.521 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.