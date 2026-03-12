Ô tô sụp hố, xe máy ngã nhào trên tuyến đường xuống cấp ở TPHCM

Đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TPHCM) đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần, tuyến đường huyết mạch này vẫn tiếp tục hư hỏng do mật độ xe tải, xe container trọng tải lớn lưu thông dày đặc.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào ngày 12/3 cho thấy, nhiều đoạn đường Bến Nghé bị bong tróc, lồi lõm, tạo thành "ổ voi, ổ gà" khắp nơi. Đây là tuyến đường chính dẫn vào cảng Tân Thuận và cảng Bến Nghé, nơi tập trung lượng lớn xe tải, xe đầu kéo container vận chuyển hàng hóa.

Dù đã được sửa chữa nhiều lần, tình trạng hư hỏng vẫn tái diễn nhanh chóng. Các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn, buộc phải giảm tốc độ để tránh các chướng ngại vật.

Đặc biệt, nhiều đoạn đường còn đọng nước kéo dài dù trời nắng ráo, che lấp các ổ gà, khiến người đi đường khó quan sát và dễ gặp sự cố.

Vào khoảng 11h cùng ngày, một tài xế xe tải tên Phúc đã gặp sự cố khi xe bị sụp hố trên đường Bến Nghé.

Anh Phúc chia sẻ: "Tôi ít khi đi qua tuyến đường này, hôm nay gặp sự cố nhưng may mắn được đồng nghiệp hỗ trợ".

Không chỉ ô tô, nhiều người đi xe máy cũng gặp nạn, bị sụp "ổ gà", chết máy giữa đường và phải dắt bộ.

Ông Trần Văn Phòng (SN 1966), nhân viên bảo vệ một công ty gần đó, cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng và thường xuyên xảy ra tai nạn, đặc biệt vào ban đêm. "Khu vực này có đông công nhân, người dân qua lại. Tình trạng ô tô, xe máy sụp hố, té ngã xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm nên rất nguy hiểm", ông Phòng nói.

Người đi xe máy phải hết sức cẩn trọng, "căng mắt" để tránh các hố sâu, đồng thời luồn lách giữa dòng xe tải, xe đầu kéo đông đúc.

Đến trưa cùng ngày, nhân viên công ty thoát nước đô thị đã có mặt để khơi thông cống, xử lý tình trạng nước đọng.

Một công ty khác cũng điều máy xúc đến san lấp tạm thời các hố sâu.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 lập kế hoạch sửa chữa triệt để đường Bến Nghé, dự kiến hoàn thành trong quý I. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa theo kế hoạch.