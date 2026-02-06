TPHCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm trong dịp Tết

Ngày 6/2, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường khu vực trung tâm nhằm phục vụ các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, từ 15h đến 21h ngày 10/2, lực lượng chức năng tạm ngưng các phương tiện lưu thông trên đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) để phục vụ lễ khai mạc Hội hoa xuân TPHCM lần thứ 46. Hội hoa xuân diễn ra từ ngày 10/2 đến 21/2.

Trong thời gian trên, người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế: Trương Định - Nguyễn Du - Cách mạng Tháng Tám để di chuyển sang các hướng khác.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa từ ngày 15/2 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đối với Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, chương trình được tổ chức tại làn ô tô đường Lê Lợi, chia thành 3 đoạn gồm: Nguyễn Huệ - Pasteur, Pasteur - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phan Bội Châu (thuộc phường Sài Gòn, Bến Thành). Sân khấu khai mạc đặt tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi.

Theo kế hoạch, các đơn vị thi công từ ngày 3/2 đến 14/2. Lễ khai mạc diễn ra lúc 17h ngày 15/2 và phục vụ người dân tham quan đến 22h ngày 22/2.

Trong thời gian này, các phương tiện có thể lưu thông trong làn hỗn hợp trên đường Lê Lợi hoặc các tuyến đường song song, lân cận như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường giao cắt với Lê Lợi như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Riêng sự kiện Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 tại trục đường Nguyễn Huệ (đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn).

Trong thời gian thi công, tổ chức và thu dọn sự kiện, lực lượng chức năng tạm ngưng việc quay đầu xe tại vị trí quay đầu trên đường Nguyễn Huệ, khu vực tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng. Trong quá trình phục vụ người dân tham quan, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ.

PC08 khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Bính Ngọ 2026 cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu giao thông; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc tại các giao lộ để xem, gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế, PC08 sẽ bố trí lực lượng, điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt thường ngày của người dân.