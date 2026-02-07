Hàng chục hành khách ở TPHCM trễ chuyến tàu Tết do kẹt xe

Ngày 7/2, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải đường sắt) cho biết, những ngày qua thường xuyên xảy ra tình trạng hành khách trễ chuyến tàu tại ga Sài Gòn. Riêng ngày 6/2 (19 tháng Chạp), ga Sài Gòn ghi nhận khoảng 60 trường hợp lỡ chuyến.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân là mật độ phương tiện trên các trục đường dẫn về ga tăng cao, xảy ra ùn ứ, khiến thời gian di chuyển của hành khách đến ga Sài Gòn kéo dài hơn dự kiến.

Khách lên tàu về quê tại ga Sài Gòn (Ảnh: M.H.).

Dù được khuyến cáo có mặt trước giờ tàu chạy ít nhất 30 phút, nhiều hành khách vẫn giữ thói quen đi sát giờ, dẫn đến bị kẹt giữa dòng xe cộ và đến ga muộn so với lịch trình.

“Những ngày cận Tết, hầu hết trục đường tại TPHCM đông đúc, hành khách không nên chủ quan. Việc theo dõi sát tình hình giao thông và chủ động đến ga sớm hơn dự kiến là cách tốt nhất để bảo đảm hành trình về quê không bị gián đoạn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo thống kê, từ ngày 6/2 đến 15/2 (19-28 tháng Chạp), các ga Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa bước vào cao điểm phục vụ Tết, mỗi ngày đón từ 5.000 đến hơn 7.700 lượt hành khách đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt tổ chức chạy hơn 900 chuyến tàu trên tuyến Bắc - Nam, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với năm trước.

Toàn bộ vé tàu từ ga Sài Gòn đi miền Trung và phía Bắc trong cao điểm Tết (từ 20 đến 27 tháng Chạp) đã được bán hết. Các đoàn tàu chiều vào sau Tết, từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng, cũng kín chỗ.

Với hành khách có kế hoạch du Xuân muộn, ngành đường sắt sẽ mở thêm các chuyến tàu khu đoạn, như: Sài Gòn - Nha Trang/Đà Nẵng và Hà Nội - Vinh/Đà Nẵng từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, bổ sung khoảng 9.700 vé.