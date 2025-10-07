Chủ tịch TPHCM chỉ đạo hướng xử lý dự án Thương xá Tax

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký công văn gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn nhằm truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND thành phố về khu đất số 135, đường Lê Lợi, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).

Lãnh đạo UBND thành phố giao Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn làm việc với các sở, ngành để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất theo quy định pháp luật. Nếu không đáp ứng điều kiện tiếp tục dự án, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cần có văn bản trả lại đất.

Dự án Thương xá Tax nằm trên đường Lê Lợi, TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong trường hợp trả lại đất, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa khu đất, lập hồ sơ thu hồi đất theo thẩm quyền.

Công trình Thương xá Tax bị đập bỏ vào năm 2016 để triển khai khu phức hợp cao 40 tầng dự án Satra Tax Plaza nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy. Theo dự kiến ban đầu, tòa nhà được khởi công vào quý I/2017 và hoàn thành vào năm 2020 do Tổng công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn (Satra) quản lý.

Theo đó, 6 tầng ngầm của tòa nhà mới sẽ nối thông với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Những tầng đế của tòa nhà sẽ được xây giật cấp, theo hướng bảo tồn thiết kế nguyên thủy của Thương xá Tax.

Dự án Thương xá Tax tại số 135, đường Nguyễn Huệ có diện tích hơn 9.000m². Khu đất này từng được UBND quận 1 cũ đề xuất làm bãi giữ xe phục vụ cho khoảng 2.000 khách tham quan mỗi ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng...