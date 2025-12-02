TPHCM tăng gấp đôi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026

Liên quan đến chỉ tiêu phát triển nhà ở tại TPHCM, Sở Xây dựng thành phố cho biết, mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội trong năm 2026 được xác định cao gấp đôi năm nay.

Cụ thể, trên cơ sở 13.040 căn nhà ở xã hội hoàn thành trong năm 2025, Sở Xây dựng TPHCM đặt mục tiêu năm 2026 sẽ phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội.

TPHCM đặt mục tiêu phát triển thêm 28.500 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 (Ảnh minh họa: H.P.).

Căn cứ đề án của Thủ tướng về việc đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp giai đoạn 2021-2030, TPHCM được giao phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2021-2024, thành phố đã hoàn thành 5.103 căn. Như vậy, giai đoạn 2025-2030, thành phố phải phát triển thêm 194.297 căn.

Từ năm 2027 đến 2030 (4 năm), Sở Xây dựng đề xuất chia đều chỉ tiêu phát triển, mỗi năm hơn 38.000 căn để đạt chỉ tiêu Thủ tướng giao.

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND TPHCM hồi tháng 10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá chỉ tiêu nhà ở xã hội được Thủ tướng giao cho TPHCM cao nhất cả nước. Thành phố đã đạt chuyển biến tích cực về tiến độ triển khai.