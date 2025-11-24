TPHCM hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng năm 2026 bằng mọi giá

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra chiều 24/11, người dân phường Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề kẹt xe, ngập nước, sụt lún đất tại thành phố thời gian qua.

Cử tri Ngô Minh Bảo Châu cho biết, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đã thực hiện nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện. Người dân trên địa bàn đặc biệt quan tâm đến tiến độ và thời gian hoàn thành của dự án thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trả lời ý kiến cử tri về công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng (Ảnh: Q.Huy).

Cùng ý kiến, cử tri Huỳnh Thị Kim Tuyết nhìn nhận, TPHCM là đô thị đông dân cư nhưng hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được đầu tư tương xứng. Vấn đề kẹt xe, ngập nước ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, an toàn của người dân.

"Vừa qua, thành phố đã chỉ đạo kiên quyết xử lý các điểm ngập, sụt lún, tăng đầu tư cho hạ tầng để ứng phó biến đổi khí hậu. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm sớm nghiệm thu, đưa vào vận hành dự án chống ngập 10.000 tỷ, đầu tư cho hệ thống thoát nước, chống sụt lún", cử tri Huỳnh Thị Kim Tuyết nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, khi còn công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường trước đây, các chuyên gia, nhà khoa học đều cảnh báo về việc TPHCM đang bị sụt lún rất nặng. Các nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phát triển đô thị mật độ cao, độ nén lớn...

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TPHCM chưa hoàn thành sau nhiều năm thi công (Ảnh: Nam Anh).

"Thành phố vẫn quan trắc thường xuyên ở một số vị trí và thấy tình hình rất đáng lo ngại", Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, ông Trần Văn Bảy cho hay, trước đây, dự án được Trung ương rất ủng hộ và TPHCM quyết tâm triển khai. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án còn vướng mắc một số vấn đề pháp lý.

"Gần đây, lãnh đạo thành phố rất quyết liệt nhằm hoàn thành dự án, tránh lãng phí. Mục tiêu của dự án hạn chế ngập úng, ngập nước đô thị. Tôi được biết, lãnh đạo thành phố yêu cầu bằng mọi giá năm 2026 phải hoàn thành dự án, giải pháp nào cũng phải làm cho xong. Dự án không thể đứng hình mãi và không có đường lùi", ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh.

Hiện tại, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TPHCM đã sắp hoàn thiện nhưng nhà thầu còn vướng một số vấn đề về kinh phí, ngân hàng chưa thực hiện tái cấp vốn và một số vướng mắc khác liên quan nội dung hợp đồng. Các sở, ngành của thành phố đang quyết liệt đàm phán với ngân hàng và đơn vị thi công.