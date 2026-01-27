TPHCM cho xe rác chạy giờ cao điểm, ngành vệ sinh làm xuyên Tết Bính Ngọ

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện công tác vệ sinh công cộng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Theo chỉ đạo, toàn ngành vệ sinh môi trường được phép làm việc cả ngày lẫn đêm; các phương tiện chuyên dụng (xe vận chuyển rác) được lưu thông giờ cao điểm từ ngày 14/2 đến hết 22/2 (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Việc này nằm phục vụ công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt đối với các khu vực tổ chức đường hoa xuân, địa điểm tổ chức lễ hội pháo hoa đêm giao thừa.

Các xe vận chuyển rác cần đảm bảo chất lượng vệ sinh, không để phát sinh tình trạng rơi vãi chất thải, nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường khi thu gom, vận chuyển.

Rác thải tại khu vực bến Bạch Đằng sau màn bắn pháo hoa giao thừa Tết Dương lịch 2026 (Ảnh: Công Triệu).

Ngành vệ sinh được nghỉ mùng 1 và mùng 2 Tết Bính Ngọ. Trong thời gian này, UBND cấp xã căn cứ điều kiện thực tế để chủ trì, phối hợp các đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Hoạt động quét dọn, thu gom rác cần duy trì tại các tuyến đường chính, khu vực công cộng, sông rạch, bờ biển nhằm giữ gìn mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo TPHCM cũng cho phép các cơ quan sử dụng xe xúc tại một số điểm tập kết phát sinh lượng rác lớn.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Kế hoạch này làm cơ sở để cấp xã và các đơn vị cung ứng dịch vụ phối hợp tổ chức thực hiện.

Các cơ quan cần lưu ý việc phân bổ, điều phối lượng rác phát sinh trong cao điểm Tết để vận chuyển về các nhà máy xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp xã và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sở cũng tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ, yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ bố trí đầy đủ phương tiện và nhân sự. Ban cần kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động tại các điểm tập kết, điểm hẹn, trạm trung chuyển, điều phối khối lượng, thời gian tiếp nhận rác, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra ứ đọng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công an TPHCM chủ động theo dõi, bố trí lực lượng tham gia điều phối giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn ứ trong các ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công an Thành phố cũng phối hợp, hướng dẫn các phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt lưu thông, di chuyển về các khu xử lý tập trung, góp phần bảo đảm công tác vệ sinh công cộng trên địa bàn.