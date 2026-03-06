Phương án ứng phó với các cấp độ thiên tai của TPHCM trong kỳ bầu cử

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, lãnh đạo UBND phường, xã, đặc khu về việc chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong số các kịch bản được đưa ra, TPHCM đã tính toán đến phương án ứng phó khi xảy ra động đất, sóng thần, bão và áp thấp nhiệt đới.

Bộ Tư lệnh TPHCM là đơn vị chủ trì tham mưu, đôn đốc và điều phối chung các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thời gian tổ chức bầu cử. Bộ Tư lệnh cũng hiệp đồng với Quân khu 7 sẵn sàng chi viện cho phường, xã, đặc khu sơ tán, di dời dân khi xảy ra thiên tai trên diện rộng.

TPHCM vừa tổ chức bầu cử sớm trên biển đối với các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù (Ảnh: Văn Đường).

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và điều phối lực lượng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian bầu cử khi có thiên tai, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu, kho lưu trữ tài liệu bầu cử và khu vực kiểm phiếu. Lực lượng công an chủ trì, phối hợp với Thanh niên xung phong TPHCM hướng dẫn, điều tiết giao thông khi xảy ra thiên tai để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần thường xuyên theo dõi chỉ đạo của Trung ương và tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn. Đơn vị chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh, Công an thành phố, các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu thực hiện hiệu quả phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo từng cấp độ.

Sở cũng chịu trách nhiệm kịp thời thông báo, cảnh báo cho các sở, ngành, đơn vị và địa phương về các tình huống thiên tai được cơ quan chức năng dự báo để chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, bảo đảm thông tin thông suốt và kịp thời báo cáo UBND TPHCM, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.

Theo kịch bản của TPHCM, với tình huống bão và áp thấp nhiệt đới, các địa phương, đơn vị triển khai theo phương án phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào TPHCM, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm "bốn tại chỗ", "ba sẵn sàng", bảo đảm an toàn cho người dân và địa điểm bỏ phiếu, sẵn sàng sơ tán, di dời dân khi cần thiết.

Khi xảy ra mưa lớn, các địa phương khẩn trương xử lý ngập úng tại khu vực bầu cử, che chắn, bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm hoạt động bỏ phiếu diễn ra an toàn.

Trường hợp lốc, sét, mưa đá, các đơn vị cần chặt tỉa cành nhánh cây cao, kiểm tra độ an toàn của biển quảng cáo, pa nô, nhà tạm, giàn giáo tại và gần điểm bầu cử. Các phường, xã, đặc khu kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, khuyến cáo không trú ẩn dưới gốc cây hoặc trong công trình tạm bợ, sau thiên tai nhanh chóng khắc phục sự cố, ổn định địa điểm bỏ phiếu.

Với tình huống nắng nóng, địa phương xây dựng phương án bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Các đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, nhiên liệu; theo dõi diễn biến thời tiết, bảo đảm cấp nước sinh hoạt, tổ chức sơ cấp cứu, cứu thương người bị sốc nhiệt tại khu vực bầu cử.

Khi xảy ra cháy rừng trong thời điểm bầu cử, chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia chữa cháy. Trường hợp cháy lớn vượt khả năng ứng cứu, các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động chi viện, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực ảnh hưởng.

Với kịch bản xảy ra động đất, sóng thần, UBND TPHCM yêu cầu các địa phương làm theo phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả đã ban hành. Thành phố huy động lực lượng quân sự, công an, y tế, chữ thập đỏ, thanh niên xung phong hỗ trợ di dời, sơ tán dân, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại khu vực bầu cử.