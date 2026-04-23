Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân ăn kem bên hồ Gươm, vẫy chào người dân

Tối 23/4, không khí quanh hồ Gươm trở nên sôi động khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân bất ngờ xuất hiện, đi dạo và hòa mình vào nhịp sống của người dân Thủ đô.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, đây được xem là hoạt động bên lề mang tính gần gũi, đời thường. Không có nghi thức ngoại giao cầu kỳ, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thoải mái tản bộ quanh hồ Gươm, thân thiện vẫy tay chào người dân.

Trong lúc tản bộ quanh hồ Gươm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân đã bất ngờ dừng chân trước một cửa hàng kem nổi tiếng ven hồ.

Phu nhân Kim Hye Kyung vui vẻ lựa chọn một số phần kem, sau đó tự tay phát cho các thành viên trong đoàn.

Sự xuất hiện bất ngờ của nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Nhiều người tỏ ra thích thú, phấn khởi khi được tận mắt chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc gần gũi hiếm có này.

Phu nhân thoải mái thưởng thức kem ngay trong lúc dạo bước, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, vừa mỉm cười vẫy tay chào người dân.

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân lựa chọn dạo bước quanh hồ Gươm như một cách cảm nhận nhịp sống đời thường, trong không gian yên bình, thân thiện, nơi người dân cởi mở và hiếu khách.

Những bước chân chậm rãi quanh hồ, những ánh nhìn quan sát đầy thích thú hay khoảnh khắc dừng lại thưởng thức ẩm thực đường phố cho thấy sự thoải mái, tin tưởng khi trải nghiệm không gian công cộng của Thủ đô.

Sự gần gũi, thân thiện còn thể hiện ở những chi tiết rất đời thường khi Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài.

Cả hai thong thả bước đúng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ trước khi ra xe trở về khách sạn.

Cuộc dạo thăm bất ngờ nhưng gần gũi diễn ra nhanh chóng, cho thấy sự thoải mái và tin tưởng khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân trải nghiệm không gian an toàn, thân thiện tại hồ Gươm.