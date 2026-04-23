Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ năm, 23/04/2026 - 19:52

Sáng 23/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Quốc hội khóa XVI của Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm; khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sau 13 năm trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong quá trình lãnh đạo đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất trong khu vực.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế mỗi nước, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ Hàn Quốc mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai hiệu quả hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và tinh thần giữa hai nước sẽ là nền tảng vững chắc để Hàn Quốc và Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Nhân dịp này, Tổng thống Lee Jae Myung hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm thăm chính thức Hàn Quốc.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tới; cùng thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong công nghệ bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, ổn định lâu dài tại Việt Nam, chấp hành pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hợp tác văn hóa - thể thao đang ngày càng trở thành cầu nối quan trọng gắn kết hai dân tộc, hoan nghênh việc hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao điện tử và các môn thể thao góp phần xây dựng sức khỏe cộng đồng và tinh thần đoàn kết.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cảm ơn và mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi hợp tác toàn diện với Việt Nam từ các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vận tải, năng lượng đến các lĩnh vực công nghiệp tương lai bao gồm khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp văn hóa.

Về hợp tác Nghị viện, hai bên đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước; phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững, đồng thời làm phong phú thêm giao lưu văn hóa - thể thao và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế - đầu tư - công nghệ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc tiếp tục quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết sẽ xem xét các biện pháp đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam; đề nghị Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.