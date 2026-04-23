Tổng thống Hàn Quốc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng

Sáng 23/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc tại sảnh chính Trụ sở Chính Phủ, Thủ đô Hà Nội.

Tại Trụ sở Chính phủ, hai nhà lãnh đạo cùng tham quan triển lãm ảnh ghi lại những dấu ấn tiêu biểu trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay, chụp ảnh chung tại sảnh Trụ sở Chính phủ.

Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội kiến, trao đổi về các vấn đề trọng tâm trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Đến tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Về thương mại, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024, trong đó xuất khẩu của Việt Nam tới Hàn Quốc đạt 28,9 tỷ USD (tăng 12,7%), nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 60,5 tỷ USD (tăng 8,1%), nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc có giá trị 31,6 tỷ USD, tăng 4,3%.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỷ USD, tăng 20,4%, nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, tăng 34,7%. Nhập siêu của Việt Nam với Hàn Quốc có giá trị 10,6 tỷ USD.

Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Về hợp tác phát triển (ODA), Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu USD trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Chính phủ Hàn Quốc cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM). Tháng 6/2023, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác Quỹ Xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 2 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam.

Chiều nay, Tổng thống Lee Jae Myung cùng Phu nhân và đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4.