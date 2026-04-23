Phu nhân Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc xem múa rối nước

Sáng 23/4, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung đã tới tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, một trong những địa chỉ văn hóa tiêu biểu lưu giữ và giới thiệu giá trị truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.

Đón Phu nhân Kim Hye Kyung tại Bảo tàng, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp lại Phu nhân Kim Hye Kyung, xúc động khi Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam - món quà mà Phu nhân Ngô Phương Ly đã tặng - cho cuộc hội ngộ.

Trong tà áo dài thanh nhã, Phu nhân Kim Hye Kyung trân trọng cảm ơn phía Việt Nam và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dành cho Đoàn Hàn Quốc cùng cá nhân bà sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu và chân tình. Phu nhân chia sẻ bản thân rất thích chiếc áo dài mà Phu nhân Ngô Phương Ly tặng bởi chiếc áo thể hiện nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam và rất phù hợp với hoạt động ngoại giao văn hóa hôm nay.

Tại đây, hai Phu nhân nghe giới thiệu về không gian trưng bày, các hiện vật phản ánh đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, cũng như bản sắc văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong không khí thân tình, hai Phu nhân bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú, đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Các khu trưng bày đã mang đến cái nhìn sinh động, chân thực về đời sống văn hóa truyền thống.

Tại Tòa Cánh diều, Phu nhân Kim Hye Kyung bày tỏ bất ngờ và đặc biệt thích thú khi được biết tại đây có “Phòng Hàn Quốc”, biểu tượng sinh động của hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, nơi giới thiệu về không gian nhà cổ truyền thống của Hàn Quốc (hanok), một số Lễ Tết cổ truyền và đời sống hiện đại của người dân Hàn Quốc ngày nay. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ nhiều người Hàn Quốc tại Việt Nam khi đến không gian này đã rất xúc động, cảm nhận như được trở về quê hương.

Điểm nhấn của chương trình, hai Phu nhân đã cùng ngồi lại trò chuyện bên tách trà, thưởng thức một số loại bánh dân gian và các tiết mục múa rối nước Việt Nam tại Thuỷ đình trong Vườn Kiến trúc, loại hình sân khấu dân gian đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Múa rối nước từ xưa đã là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, gắn liền với đời sống lao động, sinh hoạt và tín ngưỡng của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, phản ánh sinh động văn hóa làng quê Việt qua nhiều thế hệ.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam đã đem tới các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đậm nét truyền thống của Việt Nam như: Long - Phụng sum vầy; Hát Xá: Sắc đào xuân; Vũ điệu tâm linh.

Những tiết mục sinh động, tái hiện đời sống lao động, sinh hoạt và lễ hội truyền thống đã mang lại trải nghiệm thú vị cho hai Phu nhân.

Bày tỏ sự yêu mến trước các tiết mục múa rối nước, Phu nhân Kim Hye Kyung mong muốn trong tương lai loại hình biểu diễn này sẽ sớm đến Hàn Quốc, giúp công chúng Hàn Quốc thêm yêu và hiểu hơn về chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, mong muốn trong tương lai không chỉ có các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc ở mỗi nước mà còn mở rộng, thúc đẩy hơn nữa hợp tác về công nghiệp văn hóa, một lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh còn Việt Nam đang rất chú trọng phát triển.

NSND, Giám đốc Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam Nguyễn Tiến Dũng đại diện các nghệ sĩ tặng quà hai phu nhân là các con rối nước bằng gỗ, biểu tượng đặc trưng của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Lãnh đạo Bảo tàng mời hai Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam.

