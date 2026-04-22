Long trọng lễ đón Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân được đoàn xe hộ tống đến Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vẫy tay và chụp ảnh chung với các em thiếu nhi Việt Nam tại sân trước Phủ Chủ tịch.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm tại Phủ Chủ tịch, đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

21 phát đại bác rền vang đã được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn quan chức cấp cao hai nước có mặt tại Phủ Chủ tịch chào đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Ông Lee Jae Myung là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy Nhà nước, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước.

Ngay sau đó, hai vị lãnh đạo cấp cao hai nước chụp ảnh chung tại sảnh lớn Phủ Chủ tịch trước khi bước vào cuộc hội đàm.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, tất cả Tổng thống Hàn Quốc đều sang thăm Việt Nam ít nhất một lần trong thời gian đương nhiệm.

Về chính trị, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Chuyến đi được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vững chắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai bên. Đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.