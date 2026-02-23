Tổng Thanh tra Chính phủ “thúc” ban hành các kết luận thanh tra

Tại buổi gặp mặt đầu xuân ngày 23/2, ông Trần Đình Hưng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, cho biết cơ quan này đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Công chức, viên chức và người lao động của Thanh tra Chính phủ thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng chống lãng phí, tiêu cực; chưa phát hiện hành vi vi phạm quy định về chuẩn mực đạo đức, những điều đảng viên không được làm hoặc sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại buổi gặp mặt đầu năm 2026 (Ảnh: TTCP).

Thanh tra Chính phủ cũng đã tổ chức và thực hiện nghiêm quy định “không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức”. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm, theo ông Hưng.

Công tác tiếp công dân được giám sát thường xuyên, kịp thời. Đa số các địa phương xây dựng kế hoạch tiếp công dân dịp Tết Nguyên đán, trong đó có sự tham gia, kết hợp thăm hỏi, động viên trực tiếp của các lãnh đạo tỉnh.

Trước và trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TPHCM đã làm tốt công tác vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận định năm 2025 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn ngành nói chung và Thanh tra Chính phủ nói riêng đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng lớn công việc, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Tổng Thanh tra đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhanh chóng ổn định tư tưởng, “bắt tay ngay vào công việc với khí thế, quyết tâm cao nhất”, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ và không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gián đoạn.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ yêu cầu khẩn trương tham mưu ban hành kết luận thanh tra 8 cuộc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tập trung ban hành kết luận thanh tra 2 chuyên đề về phòng chống lãng phí và vật liệu xây dựng.

Ban Tiếp công dân Trung ương được giao cùng các cục tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đôn đốc, hướng dẫn xử lý, giải quyết các vụ việc còn lại của 226 vụ việc.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong đề nghị lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị nêu cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Mỗi cán bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.