Loạt vi phạm phát hành trái phiếu: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vừa được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy hàng loạt vi phạm tại 26 tổ chức phát hành trái phiếu thuộc nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng, kinh doanh chứng khoán, thương mại dịch vụ, sản xuất…

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm của các tổ chức phát hành và các đơn vị tư vấn liên quan.

Trong quá trình xem xét, xử lý, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả, Thanh tra Chính phủ đề nghị chuyển thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh việc phát hành, quản lý, sử dụng nguồn thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà).

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu hội đồng quản trị/hội đồng thành viên các tổ chức được thanh tra có biện pháp chấn chỉnh việc phát hành, quản lý, sử dụng nguồn thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tổ chức phát hành trái phiếu công bố thông tin đính chính, bổ sung các nội dung còn thiếu, chưa chính xác, chưa đầy đủ, nhất là trong việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu có vi phạm.

Song song với đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chỉ đạo tổ chức phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm đã cam kết, xử lý tài sản đảm bảo theo đúng quy định đối với các trái phiếu còn dư nợ, đang lưu hành.

Đối với các tổ chức phát hành trái phiếu, Thanh tra Chính phủ nêu rõ cần khẩn trương rà soát, khắc phục tồn tại, khuyết điểm và hậu quả (nếu có); đồng thời thực hiện nghiêm yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tại kết luận trên, thông tin về những vi phạm, khuyết điểm của 3 công ty - Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn - đã được Thanh tra Chính phủ cung cấp để Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Ba tổ chức phát hành này không thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu, quá hạn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ năm 2023 với số tiền quá hạn chưa trả lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Quá trình phát hành trái phiếu và sử dụng tiền từ trái phiếu ở đây có nhiều vi phạm, nhất là các vi phạm trong việc sử dụng vốn trái phiếu có tính chất phức tạp; tình hình tài chính hiện nay hết sức khó khăn, số lượng nhà đầu tư hiện đang nắm giữ trái phiếu rất lớn, trong đó có hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân.

Thanh tra Chính phủ nhận định việc này cần được các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh nguy cơ đổ vỡ, rủi ro cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến thị trường vốn và trật tự an ninh xã hội.