Tổng Giám đốc thủy điện Sông Ba Hạ xuất hiện sau thời gian vắng mặt

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp; phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội của công ty này dự kiến tổ chức ngày 2/2 tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trụ sở Công ty thủy điện Sông Ba Hạ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo nghị quyết, chủ tọa của đại hội, thành viên đoàn chủ tịch của công ty gồm ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Đức Phú, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và ông Lê Tuấn Hải, thành viên Hội đồng quản trị.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty thủy điện Sông Ba Hạ sẽ trình đại hội xem xét biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Vũ, thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Trước đó, tháng 12/2025, Công ty thủy điện Sông Ba Hạ phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty tạm thời điều hành các hoạt động và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian ông Nguyễn Đức Phú là tổng giám đốc nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ngoài ông Phú, nhiều nhân sự khác của Công ty thủy điện Sông Ba Hạ cũng được mời làm việc với cơ quan chức năng.

Như Dân trí đưa tin, lúc 17h15 ngày 19/11, trong thời điểm mưa lũ diễn ra, thủy điện Sông Ba Hạ xả nước về hạ du đạt 16.100m3/s - đây là mức xả được các chuyên gia nhận định là mức xả lũ lịch sử của ngành thủy điện.

Bộ Công an sau đó đã vào cuộc làm rõ quy trình xả lũ của Công ty thủy điện Sông Ba Hạ.