5 nhân sự tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 4 người là lãnh đạo doanh nghiệp

Sáng 12/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đây, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã thông tin chi tiết về những trường hợp ứng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo bà Nga, trong số 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 5 người tự ứng cử.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga (Ảnh: Quang Vinh).

Cụ thể, ở TPHCM có 2 người tự ứng cử, là ông Nguyễn Văn Huy, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.

Ở Vĩnh Long, theo bà Nga, có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tân Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PUTIN.

TP Cần Thơ cũng có 1 ứng tự ứng cử đại biểu Quốc hội là ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề, Trung tâm dạy nghề Thành Phúc.

Cũng theo bà Nga, người tự ứng cử thứ 5 ở An Giang, là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định những người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật bầu cử, bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân, tham gia lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác.

Một điều đáng mừng được bà Nga chia sẻ là cả 5 nhân sự tự ứng cử đại biểu Quốc hội lần này đều nhận được tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Theo bà, các hồ sơ của nhân sự tự ứng cử đã được Ủy ban bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo đúng quy định trước khi đưa vào danh sách hiệp thương.

Những người tự ứng cử đại biểu, bà Nga nhấn mạnh cho thấy tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử.

"Qua nắm bắt tình hình chung, cả 5 ứng cử viên tự ứng cử được tạo mọi điều kiện thuận lợi như mọi ứng cử viên khác khi tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo quy định", bà Nga khẳng định.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương mà 5 nhân sự tự ứng cử, đến nay, các ứng cử viên đều hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định.

"Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá, lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong thời gian tới. Nếu như 5 ứng cử viên này nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi bầu cử thì hoàn toàn có thể trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri", theo lời bà Nga.