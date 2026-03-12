Tăng giới thiệu nhân sự trình độ cao, doanh nhân tiêu biểu vào Quốc hội

Điều này được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, nhấn mạnh tại cuộc họp báo sáng 12/3 của Hội đồng bầu cử quốc gia, về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Yên cho biết ngày 15/3 cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuẩn bị nhân sự sớm, tăng cường giới thiệu chuyên gia, nhà khoa học

“Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp”, bà Yên nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia (Ảnh: Quang Vinh).

Theo bà, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã được Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử.

Trả lời câu hỏi của báo chí về công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự, bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh quá trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thông qua 3 vòng hiệp thương do MTTQ Việt Nam chủ trì, kết hợp với lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong nhận xét, đánh giá người ứng cử.

“Danh sách chính thức được công bố gồm 864 người ứng cử để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã đảm bảo số dư theo quy định”, theo lời bà Yên.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan, tổ chức và địa phương đều kết hợp hài hòa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu.

Ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín của người ứng cử, cơ cấu đại biểu tiếp tục chú trọng đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người ngoài đảng, người dân tộc thiểu số...

Đặc biệt, một điểm đáng lưu ý khác được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh là nhiệm kỳ này tăng cường giới thiệu những nhân sự có trình độ chuyên môn cao như nhà khoa học, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ tới.

“Công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, dân chủ với mục tiêu lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”, bà Yên khẳng định.

Đảm bảo số dư để lựa chọn đại biểu

Thông tin trước đó về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Tạ Thị Yên cho biết quy trình này được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu.

Hội đồng bầu cử quốc gia họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Quang Vinh).

Về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định).

Trong đó, số người ứng cử ĐBQH khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người.

Về cơ cấu kết hợp có 392 ứng viên là nữ (45,37%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người, tỷ lệ 21,64%; dân tộc thiểu số có 188 người, tỷ lệ 21,76%; ngoài Đảng có 64 người, tỷ lệ 7,41%; tái cử có 236 người, tỷ lệ 27,31%. Số người tự ứng cử là 4 (0,46%).

Về ứng cử viên đại biểu HĐND, ở cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 2.552 người/4.217 ứng cử viên.

Liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nêu thống kê tính đến 10/3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trong đó có 27 đơn trùng lặp).

Ngay sau khi tiếp nhận, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời rà soát, phân loại và chuyển đến Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, tham mưu xem xét, giải quyết theo đúng quy định.