Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho “trung tâm tư vấn chiến lược của đất nước”

Định hướng này được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ khi phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 10/3.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thành phần của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới cũng có nhiều đổi mới quan trọng với sự tham gia của các nhà lý luận, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành và nhiều nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN).

“Sự kết hợp giữa lực lượng kế cận của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm thể hiện rõ tinh thần kế thừa và phát triển, đảm bảo tính liên tục, đồng thời cũng tạo động lực cho sự đổi mới sáng tạo trong hoạt động để Hội đồng Lý luận Trung ương thực sự trở thành nơi hội tụ, kết tinh trí tuệ của đội ngũ các nhà lý luận, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn, là “túi khôn” của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và tư vấn chiến lược những vấn đề lớn của đất nước”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội đồng Lý luận Trung ương có những trọng trách hết sức quan trọng. Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng.

Lãnh đạo Đảng cho rằng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, công tác lý luận càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chính lý luận góp phần hình thành nên nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hoạt động của Đảng với tầm nhìn chiến lược dài hạn, lộ trình, bước đi trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để phát triển đất nước.

"Hội đồng cũng cần phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả vai trò tư vấn cho Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định những vấn đề chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước. Công tác lý luận phải thực sự đi trước một bước, góp phần soi sáng con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và rất phức tạp", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: TTXVN).

Một mặt, Tổng Bí thư cho rằng Hội đồng cần chủ động nghiên cứu, phát hiện và luận giải những vấn đề lý luận mới nảy sinh từ thực tiễn phát sinh của đất nước cũng như từ những biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới.

Mặt khác, Hội đồng cần chú trọng tham gia tích cực vào quá trình phản biện, thẩm định các đề án lớn của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa để công tác lý luận gắn bó chặt chẽ với thực tiễn phát triển của đất nước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, theo Tổng Bí thư, Hội đồng cần đóng góp tích cực, có trách nhiệm cao vào việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng.