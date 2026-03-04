Tổng Bí thư: "Chuyển từ bị động xử lý sang chủ động định hướng, dẫn dắt"

Chiều 4/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”.

Được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẩn trương, tích cực thực hiện Đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và báo cáo Bộ Chính trị khóa XIII thông qua tại phiên họp ngày 28/11/2025.

Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thống nhất quan điểm nếu coi kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh, thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa, vững hơn trong bước phát triển mới.

Gợi mở một số định hướng trọng tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Theo Tổng Bí thư, quy định phải thiết kế được cơ chế liên thông, coi kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét đánh giá cán bộ và phải được rà soát xem xét hàng ngày, định kỳ.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ đất nước và nâng cao đời sống cho người dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, về tính quy phạm và thực thi cần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài. Các quy định cụ thể hóa được trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu; quy định rõ những việc bắt buộc phải làm, chế độ thực hiện và có cơ chế phối hợp; dễ lượng hóa, dễ kiểm tra, khắc phục được tình trạng nói không đi đôi với làm.

Lãnh đạo Đảng định hướng mỗi nội dung phải có thước đo hiệu quả thực tế thay vì các khẩu hiệu chung chung.

Tổng Bí thư đề nghị nghiên cứu, bổ sung chu trình kiểm tra, giám sát chuyên sâu, thiết kế chu trình từ quán triệt đến kiểm tra định kỳ chuyên đề, quy định rõ đầu mối và có chế độ báo cáo.

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, phải xây dựng quy trình nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông đảm bảo không để bị động và không để khoảng trống về thông tin.

Đổi mới về phương thức học tập và chuyển đổi số cũng là nội dung được Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu định hướng tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Về chiến lược tư tưởng, Tổng Bí thư cho rằng cần khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số; chuyển trọng tâm từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng dẫn dắt tư tưởng; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục, làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số.

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu phải chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng.

Nhấn mạnh Đảng ta là Đảng cầm quyền, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, chất lượng cầm quyền của Đảng, Tổng Bí thư khẳng định “công tác chính trị tư tưởng là gốc của thắng lợi”.

“Quy định lần này phải giữ vững gốc đó, đồng thời mở không gian để Đảng ta tiếp tục đổi mới, phát triển và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới”, Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định theo tinh thần ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, đo lường được, ban hành và triển khai được ngay, đảm bảo chất lượng cao nhất để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến.