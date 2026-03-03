Tổng Bí thư: “Không phải việc gì cũng trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư”

Quan điểm này Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra khi phát biểu tại cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng chiều 3/3, theo thông tin trên Cổng TTĐT Đảng Cộng sản.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc rất khó, trong khi đó còn nhiều việc tồn đọng lâu cần tập trung giải quyết dứt điểm. Vì thế, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của từng tháng, từng quý mới có thể hoàn thành nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra khi chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Tổng Bí thư lưu ý không chỉ là “điểm danh” các công việc mà đòi hỏi phải hoàn thành với chất lượng rất cao.

Theo Tổng Bí thư, thời gian còn lại của quý I/2026 không còn nhiều, số lượng công việc cần tập trung giải quyết rất lớn.

Để thực hiện hiệu quả chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tập trung xử lý tốt công việc, phối hợp với các cơ quan rà soát tổng thể Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; điều chỉnh thời gian, sắp xếp chương trình phù hợp.

Văn phòng Trung ương Đảng cũng được giao rà soát, bổ sung các đề án để triển khai đầy đủ những nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIV, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ví dụ, Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định “2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”. Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị tài liệu, đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở và thực hiện ngay trong năm nay.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong Quý II. Để bảo đảm giải quyết hết các công việc theo chương trình, Tổng Bí thư quán triệt “phải đúng thẩm quyền, không phải việc gì cũng trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Lãnh đạo Đảng đề nghị giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuẩn bị các đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian theo đúng quy chế làm việc.

Với Văn phòng Trung ương Đảng, theo Tổng Bí thư, cần tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các đề án trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng. Đối với những vấn đề thay đổi, bổ sung, Văn phòng Trung ương cần tiếp thu, giải trình, báo cáo kịp thời.

Trước mắt, Tổng Bí thư chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, các điều kiện để tổ chức Hội nghị Trung ương 2 theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra, trong đó có nhóm vấn đề về công tác tổ chức cán bộ.

Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng đôn đốc việc chuẩn bị chu đáo, chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, gửi sớm để Trung ương nghiên cứu.

Cũng theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng cần nghiên cứu sắp xếp chương trình chi tiết ngày họp Trung ương phù hợp để thảo luận kỹ lưỡng các nhóm vấn đề rất quan trọng trong kỳ họp.