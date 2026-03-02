Tổng Bí thư nhấn mạnh "tuyên ngôn" của Đảng về chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan để nghe và cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án một cách công phu, nghiêm túc, bài bản.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Đình Phước).

Lãnh đạo Đảng đồng thời ghi nhận Đề án có nhiều nội dung mới với quan điểm và giải pháp có tính đột phá, toàn diện, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án, bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định theo quy định.

Theo Tổng Bí thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là chủ trương, đường lối xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta”, Tổng Bí thư quán triệt.

Theo lãnh đạo Đảng, việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới ngay tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan (Ảnh: Đình Phước).

Tư duy ấy, theo Tổng Bí thư, một mặt, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tổng Bí thư lưu ý phải kiểm soát được các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Mặt khác, Tổng Bí thư quán triệt chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải song hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới.

Mục tiêu được Tổng Bí thư nhấn mạnh là tạo môi trường minh bạch, đảm bảo hành lang pháp lý an toàn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, giúp cán bộ, đảng viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu bảo đảm lợi ích của Nhà nước hài hòa với lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người dân, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực để phục vụ phát triển; góp phần xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị cũng như hoàn thiện nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.