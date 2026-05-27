Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Philippines

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp Việt Nam và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây sẽ là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác trong suốt nửa thế kỷ qua và quan trọng hơn là cùng xác định tầm nhìn cho 50 năm tiếp theo.

Trong chuyến thăm lần này, hai nước dự kiến tổ chức diễn đàn doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ và tìm kiếm hợp tác...

Kim ngạch thương mại hai nước hiện đạt khoảng 8,3 tỷ USD, hai bên kỳ vọng sẽ tăng kim ngạch thương mại lên hơn 10 tỷ USD.

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III, kỳ vọng thương mại hai nước tiếp tục tăng trưởng, các hãng hàng không Việt Nam mở thêm đường bay tới nhiều thành phố của Philippines, lượng khách du lịch hai chiều gia tăng mạnh mẽ.

"Chúng tôi cũng rất lạc quan về hợp tác giáo dục. Nếu sinh viên Philippines học tập tại Việt Nam trong nhiều năm, họ sẽ trở thành những đại sứ cho quan hệ hai nước. Điều tương tự cũng đúng với sinh viên Việt Nam tại Philippines. Chúng ta đang xây dựng nền tảng cho tương lai quan hệ song phương bằng cách đầu tư vào thế hệ trẻ", ông Francisco Noel R. Fernandez III nói.

Đại sứ cho biết nền tảng quan hệ giữa hai nước hiện nay rất vững chắc với nhiều dư địa mở rộng trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, quốc phòng, kinh tế biển xanh và hợp tác ASEAN.

"Quan hệ song phương đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, chúng ta đã sẵn sàng bước sang một giai đoạn phát triển mới từ chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm", Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh.