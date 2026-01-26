Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Sau lễ đón chính thức tại Phủ chủ tịch, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng (Thủ đô Hà Nội).

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27/1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trước hội đàm tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn lãnh đạo cấp cao Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ mẫu mực, gắn kết trong quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Lào.

Cũng trong sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường cũng có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trước hội đàm tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Chủ tịch nước cũng gửi lời chia sẻ, cảm ơn tới phái đoàn cấp cao của Lào đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mang ý nghĩa to lớn, thể hiện sự gắn kết của hai nước. Điều đó khẳng định một lần nữa sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn hướng tới mục tiêu chung là phát triển một cách chiến lược, toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân diễn ra trong hai ngày 26 và 27/1 tại Hà Nội.

Sáng ngày 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phái đoàn sẽ đặt vòng hoa viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, sau đó đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối cùng là cuộc gặp với các nguyên lãnh đạo chủ chốt Nhà nước Việt Nam trước khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam