Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc ngày 14/4 (Ảnh: TTXVN).

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5.

Tháng 3/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (thời điểm này là Tổng Bí thư) và Phu nhân có chuyến thăm Singapore. Nhân dịp này, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cũng nhân dịp này, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện về tăng cường hợp tác, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ tài chính, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), tạo việc làm cho người dân và tiếp tục khuyến khích các khu VSIP thông minh, hiện đại hơn trong tương lai…

Hai bên nhất trí cao về phương hướng triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Ngày 16/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Thủ tướng chia sẻ Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore, đồng thời đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Thủ tướng khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thông qua ký kết các thỏa thuận mới về đào tạo cán bộ và mở rộng Chương trình Hợp tác phát triển Singapore tới các địa phương của Việt Nam.

Hai bên cũng khẳng định dành ưu tiên, nguồn lực trong triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030. Hai bên nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore…