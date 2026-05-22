Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Thái Lan

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

Ngày 16/5/2025, Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển tích cực, Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân (Ảnh: TTXVN).

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%, nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,76 tỷ USD (tăng 39%), nhập khẩu gần 4,84 tỷ USD (tăng 15%).

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore). Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược "Ba Kết nối” gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương như đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, đối thoại chính sách quốc phòng; phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân; duy trì tuần tra chung trên biển…

Về lao động, hai bên đang thúc đẩy ký mới Thỏa thuận tuyển dụng lao động (ký năm 2015) nhằm tạo cơ chế cho lao động phổ thông của Việt Nam được tiếp nhận sang làm việc tại Thái Lan.

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tốt. Năm 2024, có hơn 984.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và hơn 418.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11).

Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch “Sáu quốc gia, Một điểm đến”. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác/kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, Chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam giảng dạy tiếng Thái. Thái Lan cũng cung cấp nhiều học bổng dài hạn và ngắn hạn để đào tạo tiếng Thái cho sinh viên, giảng viên Việt Nam tại Thái Lan.

Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp Thái Lan, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động khoảng 2.000-3.000 người. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc.