Quan hệ Thái Lan - Việt Nam rất năng động và ngày càng chiến lược hơn

Thứ tư, 27/05/2026 - 07:54

Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN).

Quan hệ Thái Lan - Việt Nam rất năng động và ngày càng trở nên chiến lược hơn, đặc biệt là trong 2 thập kỷ qua khi bối cảnh địa chính trị đối mặt những thách thức mới.

Đây là nhận định của học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn - chuyên gia hàng đầu về các vấn đề khu vực - trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bangkok trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Thái Lan.

Theo học giả Thái Lan, sự năng động này được thể hiện qua việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2013, Đối tác Chiến lược Tăng cường vào năm 2019 và Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm ngoái. Cả hai nước đều coi trọng phát triển kinh tế bền vững trong triết lý phát triển của mình, với Thái Lan là mô hình kinh tế sinh thái - tuần hoàn - xanh (BCG) và Việt Nam là chiến lược tăng trưởng xanh. Sự hợp tác này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng hiện nay.

Với chuyến thăm chính thức được mong đợi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, hai nước đang nỗ lực tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới nhằm nâng cao hơn nữa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Học giả Kavi cho rằng khía cạnh quan trọng nhất trong hợp tác Thái Lan - Việt Nam là nỗ lực chung nhằm vượt qua sự cạnh tranh giữa các siêu cường, đặc biệt là ở Đông Nam Á lục địa. Mỗi nước đều có nền ngoại giao và những nét độc đáo riêng. Cùng nhau, họ có thể giúp điều hướng mối quan hệ với các cường quốc lớn, vì cả hai đều phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thiết lập bá quyền trong khu vực. Khi họ cùng lên tiếng, điều đó sẽ có tác động tích cực đến vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Học giả Kavi nhận định cả Thái Lan và Việt Nam đều là những quốc gia quan trọng trong tiểu vùng sông Mekong. Vì vậy, hai nước có thể thúc đẩy sự thịnh vượng và lành mạnh của sông Mekong và vùng lân cận, đảm bảo quản trị tốt và bảo vệ môi trường.

Về kinh tế, hai nước là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, do đó nên tăng cường hơn nữa kết nối và liên kết với các khuôn khổ khu vực khác. Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam trên toàn cầu và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN. Hai nước cần đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Ba kết nối”, để thúc đẩy đầu tư và kết nối ở mọi cấp độ.

Học giả Kavi cũng nêu bật một lĩnh vực quan trọng nữa trong quan hệ hai nước là giao lưu nhân dân. Cộng đồng Việt kiều với 100.000 người đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế khu vực Đông Bắc Thái Lan. Hơn 1 triệu khách du lịch từ cả hai nước đã qua lại biên giới vào năm ngoái. Thái Lan và Việt Nam hiện nay cũng có nhiều hoạt động giao lưu ở cấp độ cao hơn, ví dụ như nghiên cứu chung giữa các trường đại học, xem xét các công nghệ cao.

Học giả Kavi đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan rất đúng thời điểm vì nhiều lý do.

Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định khoảng 8% đã nâng cao vị thế của đất nước như một động lực kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng vì điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Thái Lan.

Thứ hai, là hai nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á lục địa, mối quan hệ gần gũi hơn giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ tác động đến hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cuối cùng, hai nước đang thực hiện Tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong tất cả các lĩnh vực ưu tiên. Hợp tác an ninh hàng hải Thái Lan - Việt Nam đang ngày càng được tăng cường và đa dạng hơn thông qua các chuyến thăm cảng thường xuyên và các buổi huấn luyện chung. Việc tăng cường cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực, bao gồm cả những cấu trúc được xác định trong khuôn khổ hợp tác Mekong và ASEAN, đã được ưu tiên.

Học giả Kavi kết luận rằng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị nhiều nơi trên thế giới, việc Thái Lan và Việt Nam thực sự tiến lên phía trước, thống nhất quan điểm chiến lược với nhau, đồng thời bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên là vô cùng quan trọng. Vì vậy, nhìn chung, chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho quan hệ Thái Lan - Việt Nam.