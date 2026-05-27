Khách Việt “nghiện” đi Thái Lan, người Thái lại mê du lịch Việt Nam

Khách Thái mê tới Việt Nam mua sắm

Một buổi tối cuối tuần tại khu phố người Hoa ở TPHCM, chị Nattaya Charoen, du khách đến từ Bangkok (Thái Lan), hào hứng ngồi bên quầy hủ tiếu gõ ven đường, vừa ăn vừa quay video gửi cho bạn bè.

“Tôi từng nghĩ Việt Nam chỉ nổi tiếng với phở. Nhưng khi sang đây, tôi bất ngờ vì đồ ăn đường phố rất đa dạng, giá hợp lý và có cảm giác rất đời thường”, chị nói.

Đà Nẵng là một trong những nơi được người Thái Lan ưa thích (Ảnh: Sa Risa).

Trong chuyến đi 5 ngày tại Việt Nam, nữ du khách người Thái dành phần lớn thời gian để khám phá các quán ăn địa phương, cà phê vỉa hè và chợ đêm ở TPHCM. Trên mạng xã hội cá nhân, chị liên tục chia sẻ video trải nghiệm cuộc sống bản địa tại Việt Nam và nhận được lượng tương tác lớn.

Không chỉ mê ẩm thực, nhiều du khách Thái Lan còn dành sự quan tâm đặc biệt tới các thương hiệu thời trang nội địa Việt Nam.

Anh Chanin R., du khách đến từ Chiang Mai cho biết, ban đầu chỉ dự định du lịch Hà Nội và Đà Nẵng để trải nghiệm ẩm thực. Tuy nhiên sau khi được bạn bè giới thiệu, anh bắt đầu tìm hiểu các thương hiệu thời trang Việt Nam.

“Tôi khá bất ngờ vì nhiều thương hiệu Việt có thiết kế tối giản, dễ mặc nhưng vẫn hiện đại. Ở Thái Lan, nhiều người nghĩ Việt Nam có thế mạnh về cà phê hay đồ ăn, nhưng thực tế thời trang cũng rất thú vị”, anh nhận xét.

Nam du khách mua nhiều áo sơ mi linen, áo phông và túi tote từ các thương hiệu nội địa Việt Nam để làm quà cho bạn bè. Theo anh, giá bán ở đây khá cạnh tranh so với một số nơi trong khu vực.

Nhiều sự tương đồng giữa du lịch Việt Nam và Thái Lan trở thành yếu tố thu hút khách (Ảnh: MK).

Một số công ty lữ hành tại TPHCM cho biết, vài năm gần đây, lượng khách Thái Lan kết hợp du lịch và mua sắm tại Việt Nam tăng rõ rệt. Ngoài đặc sản và đồ lưu niệm, nhóm khách này đặc biệt thích các sản phẩm thời trang nội địa, mỹ phẩm thủ công, cà phê và đồ trang trí.

Từ những trải nghiệm rất đời thường như ăn hàng rong, đi cà phê hay mua sắm quần áo, Việt Nam dần trở thành điểm đến mới mẻ với nhiều du khách Thái Lan.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2024, Việt Nam đón hơn 418.000 lượt khách Thái Lan, nằm trong nhóm 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Trước đó, Hiệp hội Du lịch Thái Lan từng công bố Việt Nam nằm trong Top 3 quốc gia được du khách Thái lựa chọn nhiều nhất khu vực.

Đặc biệt, nhiều điểm đến của Việt Nam liên tục được báo chí Thái Lan đánh giá cao. Trong đó, Phú Quốc là địa danh xuất hiện thường xuyên trên các chuyên trang du lịch của Thái Lan nhờ biển đẹp, chi phí hợp lý và nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Ngoài Phú Quốc, du khách Thái Lan còn yêu thích Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình, TPHCM hay các tỉnh miền Tây.

Người Việt đi Thái Lan nhiều lần không chán

Ở chiều ngược lại, Thái Lan từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc của khách Việt mỗi dịp nghỉ ngắn ngày.

Từ các khu chợ đêm ở Bangkok, phố cổ Chiang Mai cho tới những bãi biển ở Phuket hay Pattaya, không khó để bắt gặp du khách Việt Nam xuất hiện ngày càng đông.

Anh Trần Đức Minh (31 tuổi, Hà Nội) vừa kết thúc chuyến du lịch Thái Lan cùng nhóm bạn cho biết, đây đã là lần thứ 4 anh quay lại “xứ sở chùa Vàng”.

Nhiều khách Việt thừa nhận, Thái Lan vẫn là điểm đến đi nhiều lần không chán (Ảnh: Thanh Nhàn).

“Nhiều người Việt coi Bangkok giống như điểm đến để nghỉ ngắn ngày. Giá vé máy bay hợp lý, bay nhanh, đồ ăn hợp khẩu vị và có quá nhiều thứ để chơi”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh, điều khiến nhiều du khách Việt quay lại Thái Lan nhiều lần là cảm giác “không bao giờ chán”. Mỗi lần tới Bangkok, anh lại tìm thấy thêm một khu chợ mới, quán cà phê mới hay trung tâm thương mại mới.

Không chỉ khách đi tour truyền thống, lượng khách trẻ Việt Nam du lịch tự túc tới Thái Lan cũng tăng mạnh trong 2 năm gần đây. Nhiều người chọn Bangkok để kết hợp nghỉ dưỡng, xem concert, mua sắm hoặc trải nghiệm các lễ hội âm nhạc.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Việt Nam hiện là một trong những thị trường gửi khách tăng trưởng nhanh nhất tại quốc gia này. Số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy, năm 2019, lượng khách Việt tới nước này đạt khoảng 1 triệu lượt, nằm trong nhóm thị trường quan trọng nhất Đông Nam Á của "xứ sở chùa Vàng".

Sau giai đoạn đóng băng vì đại dịch, lượng khách Việt bắt đầu phục hồi mạnh từ năm 2023. Trong 10 tháng đầu năm 2023, đã có gần 900.000 lượt khách Việt tới Thái Lan.

Đến năm 2024, thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đỉnh điểm là con số vào năm 2024 khi Thái Lan đón hơn 1 triệu lượt khách Việt.

Du khách tận hưởng cuộc sống về đêm ở Thái Lan (Ảnh: Trip).

Cũng trong dịp hè 2024 ghi nhận hơn 100.000 khách Việt tới Thái Lan mỗi tháng. Đây được xem là giai đoạn bùng nổ mạnh nhất của dòng khách Việt hậu Covid-19.

Theo giới chuyên gia, sự tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố như giá vé máy bay cạnh tranh, chính sách miễn thị thực giữa các nước ASEAN, mật độ đường bay dày đặc và khả năng chi tiêu linh hoạt.

Khảo sát của TAT cũng cho thấy, khách Việt có tần suất quay lại Thái Lan trung bình 3-4 lần, cao hơn nhiều thị trường trong khu vực. Du khách Việt đặc biệt yêu thích ẩm thực đường phố, massage, mua sắm, giải trí về đêm và các trung tâm thương mại quy mô lớn của Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan: Hai “thỏi nam châm” hút khách du lịch

Nhìn từ bức tranh toàn cảnh, những câu chuyện du lịch hai chiều đang phản ánh mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Thái Lan - hai quốc gia vừa cạnh tranh vừa bổ trợ lẫn nhau trên bản đồ du lịch Đông Nam Á.

Bà Trần Thị Bảo Thu - đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour - đánh giá Thái Lan có lợi thế lớn về khả năng thương mại hóa du lịch, xây dựng hệ sinh thái giải trí, kinh tế đêm và liên tục làm mới trải nghiệm.

Trong khi đó, Việt Nam lại có lợi thế riêng về chiều sâu văn hóa, cảnh quan tự nhiên đa dạng, ẩm thực giàu bản sắc và cảm giác trải nghiệm còn nhiều nét nguyên bản.

Theo bà Thu, điểm mạnh nổi bật của Việt Nam là sự đa dạng trong một hành trình. Du khách có thể trải nghiệm đô thị năng động như TPHCM, chiều sâu lịch sử - văn hóa ở Hà Nội, di sản miền Trung như Huế - Hội An, cảnh quan vịnh biển, cao nguyên, miền Tây sông nước, biển đảo và các cộng đồng bản địa.

Có thể nói, ít điểm đến nào trong khu vực có thể kết hợp nhiều lớp trải nghiệm như vậy trong một hành trình 7-10 ngày.

Ngoài ra, Việt Nam cũng có lợi thế rất lớn về ẩm thực. Ẩm thực Việt không chỉ ngon và dễ tiếp cận, mà còn có câu chuyện vùng miền, văn hóa gia đình, chợ truyền thống, cà phê, món ăn đường phố và xu hướng ẩm thực đương đại. Đây là tài sản mềm rất mạnh nếu được khai thác chuyên nghiệp hơn trong các sản phẩm du lịch.

Khách Thái Lan thưởng thức ẩm thực Việt (Ảnh: Honey Goldie).

Theo một số doanh nghiệp lữ hành, điều đáng học hỏi nhất từ Thái Lan là tư duy phát triển du lịch như một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Người Thái không chỉ bán điểm đến, mà còn bán phong cách sống thông qua ẩm thực, lễ hội, mua sắm, spa, giải trí, âm nhạc, phim ảnh, thể thao và kinh tế đêm.

Những yếu tố này được truyền thông nhất quán trong thời gian dài, giúp hình ảnh du lịch Thái Lan trở nên dễ nhớ, dễ nhận diện và dễ chuyển hóa thành nhu cầu du lịch.

Trong khi đó, Việt Nam cũng sở hữu nguồn tài nguyên phong phú như phở, bánh mì, cà phê, áo dài, chợ truyền thống, văn hóa sông nước hay các làng nghề, nhưng vẫn cần được “đóng gói” chuyên nghiệp hơn để dễ tiếp cận và tạo động lực chi tiêu cho du khách.

"Cạnh tranh du lịch trong khu vực không nên được nhìn như cuộc đua giành khách ngắn hạn, mà là động lực để mỗi quốc gia liên tục nâng chuẩn dịch vụ và làm mới trải nghiệm. Bài toán không phải là làm giống Thái Lan, mà là kể câu chuyện du lịch Việt Nam theo cách hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn", vị đại diện Vietluxtour phân tích.

