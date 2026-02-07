Bộ trưởng Công an: “Xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tiêu cực”

Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nội dung chính được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, truyền đạt tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiều 7/2.

Theo Bộ trưởng Công an, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có nhiều điểm mới mang tính bước ngoặt, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển. Trong tổng thể đó, nhận thức, tư duy của Đảng về an ninh cũng có nhiều điểm mới mang tính đột phá.

5 trụ cột để "tự chủ chiến lược về an ninh"

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết trong bối cảnh tình hình bên ngoài, bên trong gia tăng thách thức, Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên chính thức xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước.

“Tự chủ chiến lược về an ninh” cũng là nhận thức, tư duy mới thể hiện xuyên suốt các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (Ảnh: Hồng Phong).

Trong đó, để thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh, Đảng yêu cầu 5 trụ cột.

Một là chủ động nhận diện, ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các nguy cơ, rủi ro an ninh. Hai là chủ động chuẩn bị nguồn lực quốc gia, nâng cao khả năng huy động, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng, an ninh.

Ba là xây dựng và củng cố năng lực tự chủ, tự cường về công nghệ, nhân lực chất lượng cao trong bảo đảm an ninh. Bốn là tạo đột phá về phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại gắn với tăng cường đầu tư nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

Năm là chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại an ninh, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh tư tưởng “lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững” là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư duy an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

“So với các kỳ Đại hội trước đây, Đại hội XIV của Đảng có bước phát triển đột phá về tư duy khi lần đầu tiên đưa thành tố phát triển lên trước ổn định, đòi hỏi các cấp, các ngành phải ưu tiên việc phát triển để tiếp tục tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không vì khó khăn mà chùn bước

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, theo Bộ trưởng Công an, cũng phát triển nhận thức, tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia.

Về mục tiêu phát triển, Đại hội XIV của Đảng xác định “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới”.

“Lần đầu tiên thành tố giữ vững môi trường hòa bình, ổn định được đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển, thể hiện quan điểm mạnh mẽ của Đảng trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động, thách thức”, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Về mục tiêu quốc phòng, an ninh, Đại hội XIV của Đảng xác định “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”…

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình bày chuyên đề Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Hồng Phong).

Đại hội lần này, theo Đại tướng Lương Tam Quang, đã mở rộng yêu cầu “bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc”; đồng thời lần đầu tiên xác định mục tiêu “bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước”, “phòng thủ chủ động”.

Về quan điểm, Đại hội XIV của Đảng xác định 5 quan điểm chỉ đạo đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thống nhất nhận thức và quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đại hội cũng xác định “đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là một trong những quan điểm chỉ đạo (các kỳ Đại hội trước đây xác định đây là nhiệm vụ).

Đảng khẳng định lập trường chính trị rõ ràng, nhất quán của Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, không vì bất cứ khó khăn nào mà “chùn” bước.

Cùng với đó, theo Bộ trưởng Công an, tinh thần “an ninh chủ động” được Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh trên nhiều định hướng lớn như “chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, các vấn đề trật tự, an toàn xã hội...”; “chủ động chuẩn bị nguồn lực...”; “phòng thủ chủ động”...

Đối với “an ninh kiến tạo”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh tư duy công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ, phục vụ mà phải kiến tạo phát triển, tạo động lực trực tiếp và thuận lợi cao nhất cho phát triển.

Về kỷ luật thực thi, Bộ trưởng Công an quán triệt định hướng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, lợi dụng dân chủ chống phá Đảng, Nhà nước, làm mất ổn định chính trị, xã hội...

“Kỷ luật thực thi bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều được bảo vệ chặt chẽ, nghiêm ngặt, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, tạo nền tảng xây dựng xã hội văn minh, phát triển”, Bộ trưởng Công an quán triệt.

Về tư duy của Đảng trong xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Đảng yêu cầu phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực.

“Đây là những yêu cầu rất mới, rất cao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”, theo lời Bộ trưởng Công an.

Ông cho biết thêm Đại hội XIV cũng nhấn mạnh “bảo đảm về mọi mặt để giữ vững ổn định chính trị, xã hội, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố; ứng phó kịp thời, hiệu quả thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống”. Bộ trưởng nhận định đây là yêu cầu rất cao và toàn diện.