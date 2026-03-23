Camera AI ở Hà Nội phát hiện hơn 19.300 vi phạm sau 3 tháng hoạt động

Tối 23/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, sau 3 tháng đi vào hoạt động (từ ngày 13/12/2025 tới nay), Trung tâm điều khiển giao thông thuộc Phòng CSGT Hà Nội đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trên nhiều mặt công tác, đặc biệt trong việc xử lý vi phạm, điều hành giao thông, chuyển đổi số và phục vụ nhân dân.

Theo cảnh sát, sau 3 tháng đi vào hoạt động, hệ thống camera AI đã phát hiện và ghi nhận hơn 19.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung chủ yếu vào các hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.

Bên trong Trung tâm điều khiển giao thông thông minh thuộc Phòng CSGT Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tiến).

"Toàn bộ hơn 19.300 trường hợp vi phạm đã được rà soát, lập hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm kịp thời, chính xác", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, từ ngày 1/1, Công an Hà Nội triển khai thí điểm xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi. Sau hơn 2 tháng triển khai, đã có hơn 7.800 trường hợp vi phạm được tích hợp lên hệ thống, người dân đã thực hiện xử lý hoàn toàn trên môi trường số.

Nhà chức trách cho biết, sau 3 tháng đi vào hoạt động, trung tâm điều khiển giao thông đã tổ chức điều chỉnh 188 nút giao thông, thiết lập và duy trì hiệu quả 22 tuyến “làn sóng xanh” trên các trục chính như: Phố Huế - Hàng Bài, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Đại La, Lý Thường Kiệt, Tràng Thi…

Sau 3 tháng đi vào hoạt động, camera AI đã phát hiện hơn 19.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (Ảnh: Ngọc Tiến).

Đồng thời, trung tâm điều khiển giao thông đã thực hiện 446 lượt điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và khắc phục 575 sự cố kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục.

"Kết quả cho thấy lưu lượng phương tiện qua các nút giao được cải thiện từ 4% đến trên 18%; nhiều nút giao có mật độ phương tiện lớn như Võ Chí Công, Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, Giải Phóng - Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định từ 6% đến 11%, khẳng định hiệu quả thực tiễn của mô hình điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Theo cảnh sát, thông qua việc tích hợp bản đồ số với 266 vị trí phân luồng giao thông và 108 điểm có nguy cơ ngập úng, trung tâm điều khiển giao thông đã hỗ trợ các đơn vị khác chủ động phương án điều hành, góp phần giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Ngoài ra, hệ thống camera AI cũng được khai thác để phát hiện, cung cấp hơn 1.000 lượt hình ảnh vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hỗ trợ chính quyền cơ sở xử lý kịp thời.