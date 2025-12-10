CSGT Hà Nội mở đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện kịp thời

Khoảng 9h20 ngày 10/12, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) do Trung tá Tạ Quang Hùng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại nút giao Vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh T.V.H. (SN 1997, quê Ninh Bình).

CSGT sử dụng mô tô chuyên dụng để mở đường cho xe taxi chở chị T. tới bệnh viện an toàn, kịp thời (Ảnh: Ngọc Tiến).

Anh H. cho biết vợ mình là chị P.T.T. (SN 1999) đang đi taxi đến bệnh viện thì chuyển dạ, cần được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (xã Đông Ngạc, TP Hà Nội) gấp.

Xác định đây là tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy đơn vị và sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho chiếc taxi đang chở sản phụ.

Theo cảnh sát, trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng CSGT trên tuyến đã tạo điều kiện để chiếc taxi lưu thông nhanh nhất, bảo đảm an toàn cho sản phụ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, chị T. đã tới bệnh viện kịp thời, sinh con an toàn.