Tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc đặt ra nhiều mục tiêu để phát triển toàn diện

Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc sau 2 ngày làm việc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 có 56 người (Ảnh: Huỳnh Lâm).

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết, trong đó có 22 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính trên từng lĩnh vực.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đến năm 2030 như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 6.000 USD; kim ngạch xuất khẩu khoảng 17 tỷ USD; thu ngân sách ít nhất 75.000 tỷ đồng; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,7; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều mới) giảm 1-1,5%/năm;…

"Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút được người có năng lực, trình độ cao, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu thực sự có phẩm chất đạo đức, có uy tín, năng lực thực tiễn, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung", một trong những khâu đột phá phát triển của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 đưa tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh với vị thế là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, cửa ngõ ra biển lớn, cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã thể hiện quyết tâm cao, sự đoàn kết và đồng thuận sâu sắc trong toàn Đảng bộ.

Theo ông Hải, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng lần này là bằng mọi giải pháp tích cực, phát huy cao độ các nguồn lực, nhất là về con người, tận dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

"Ngay sau Đại hội, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, các tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn với quyết tâm, khí thế mới", theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Cà Mau được Trung ương xác định là tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau xác định, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn, có tính lịch sử để có thể bức phá phát triển, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển toàn diện.