"Cà Mau ngày nay là cửa ngõ ra biển lớn với nhiều tiềm năng, cơ hội"

Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương và 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 82.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Chủ đề của đại hội là “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Cà Mau: Vị thế mới, khát vọng mới

Từ ngày 1/7, tỉnh Cà Mau mới (hợp nhất từ Bạc Liêu và Cà Mau) chính thức đi vào hoạt động với tiềm lực và không gian phát triển mới. Tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc có diện tích tự nhiên hơn 7.942km2 và dân số khoảng 2,6 triệu người.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh sau hợp nhất, mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa Cà Mau phát triển toàn diện.

Ông Hải phân tích, việc hợp nhất hai tỉnh đã tạo ra sự “cộng hưởng” mạnh mẽ, tích hợp các lợi thế, tiềm năng vốn có, làm tăng tiềm lực và mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau.

"Vị thế của Cà Mau ngày nay đã khác trước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là “điểm tận cùng của đất nước” mà đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, là cửa ngõ ra biển lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội", ông Hải khẳng định.

Đại hội sẽ tập trung tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, bám sát thực tiễn để đóng góp ý kiến, tập trung phân tích khách quan những kết quả nổi bật, hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá và lĩnh vực trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hướng tới mục tiêu cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt, văn hóa - xã hội có tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Đặc biệt, trong năm 2025, tỉnh đã thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Cà Mau trở thành cực tăng trưởng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.