Ông Nguyễn Hồ Hải tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 56 người; Ban Thường vụ có 19 người.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Huỳnh Quốc Việt (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), ông Phạm Văn Thiều (Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh), ông Phạm Thành Ngại (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Hồ Thanh Thủy.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 có 13 người. Ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 34 người, trong đó có 31 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.