Ông Trần Lưu Quang nói về tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc, cua Cà Mau

Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của địa phương này.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh ý nghĩa của việc hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau vào ngày 1/7.

Theo ông Quang, sự kiện này đã mở ra không gian phát triển mới, tăng quy mô tầm vóc, quy mô kinh tế lớn, kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Cà Mau nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau (Ảnh: V.Đ).

Ông Quang chia sẻ, Cà Mau, tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, không chỉ là quê hương giàu truyền thống cách mạng mà còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa vùng đất phương Nam.

Ông nhắc lại câu hát quen thuộc "Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam" và cho rằng chữ "nghe nói" đã tạo cảm hứng khám phá cho nhiều người.

Với vị trí "đầu sóng ngọn gió", việc giữ vững từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng ở cực Nam là nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi sự đầu tư và chăm chút đặc biệt.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ những yếu tố bất lợi để có giải pháp khắc phục, đồng thời tranh thủ mọi cơ hội để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh. Ông kêu gọi tư duy đột phá, sáng tạo, chung sức đồng lòng xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Các nhiệm vụ trọng tâm được ông Quang đề ra bao gồm: giữ vững sự đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu quả.

Tỉnh cần rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác tiềm năng, lợi thế trong không gian phát triển mới, tăng cường kết nối với các khu vực và TPHCM. Đặc biệt, cần tập trung đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản.

Về hợp tác với TPHCM, ông Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng thành phố rà soát, tính toán lại, chọn một số việc làm tới nơi tới chốn để tạo cảm hứng. Ông lấy ví dụ về cua Cà Mau, đề xuất việc xác nhận chứng chỉ "cua Cà Mau ngon hơn, chất lượng tốt hơn, đảm bảo không liên quan đến các loại hóa chất và giá cả hợp lý".

Ngoài ra, ông Quang gợi ý hai địa phương có thể bàn bạc để hàng trăm nghìn sinh viên các trường đại học, cao đẳng có ít nhất một lần đi du lịch về Đất Mũi. Việc này không chỉ tăng thêm du khách mà còn giúp thế hệ trẻ biết đến Cà Mau nhiều hơn, từ đó có thể đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước và của riêng Cà Mau.

Cuối cùng, ông Trần Lưu Quang đề nghị Ban chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu, bám sát cơ sở, tổ chức thực hiện thật tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.