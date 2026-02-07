Tìm thấy thi thể người đánh cá trên hồ Đạ Sị ở Lâm Đồng

Ngày 7/2, lãnh đạo UBND xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng, cho biết công an đã tìm thấy thi thể ông N.V.T. (44 tuổi, trú tại xã Cát Tiên 3), hoàn tất thủ tục để bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trên hồ Đạ Sị (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, tối 5/2, ông T. chèo thuyền đi đánh cá ở khu vực nước sâu trên hồ thủy lợi Đạ Sị, xã Cát Tiên 3, và bất ngờ thuyền bị lật làm ông rơi xuống nước, mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Cát Tiên 3 phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, khu vực ông T. gặp nạn có mực nước sâu hơn 10m nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Đến trưa 7/2, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng phát hiện, đưa lên bờ.

Hồ thủy lợi Đạ Sị có diện tích gần 220ha, mực nước phổ biến 8-10m, nhiều vị trí sâu hàng chục mét. Đây là công trình cung cấp nước tưới cho vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn ở xã Cát Tiên 3 và các xã lân cận.