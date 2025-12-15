Tìm thấy thi thể bé trai bị mất tích ở Lâm Đồng

Ngày 15/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể nạn nhân K’Đak (14 tuổi, trú tại xã Hòa Ninh, Lâm Đồng) ở khu vực suối Tadia. Thi thể bé trai được tìm thấy lúc 13h55 cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 50m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng công an bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Lực lượng chức năng có mặt tại suối Tadia, tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Văn Minh).

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 16h50 ngày 14/12, nhóm 3 thiếu niên rủ nhau đến suối Tadia, đoạn thuộc thôn 1A, xã Hòa Ninh, tắm và vui chơi.

Trong lúc bơi lội, K’Đak bất ngờ bị nước cuốn mất tích, 2 thiếu niên còn lại bơi vào bờ, may mắn thoát nạn.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Ninh cùng lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.