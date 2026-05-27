Tìm thấy thi thể bé gái ở Lâm Đồng sau 3 ngày bị nước cuốn

Ngày 27/5, Công an phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé Phan Thảo Nguyên (SN 2014) tại khu vực nước sâu ở hồ Đan Kia, thuộc phường Langbiang - Đà Lạt. Điểm phát hiện thi thể bé gái cách xa hiện trường tai nạn ban đầu khoảng 6km.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái sau nhiều ngày bị nước cuốn mất tích (Ảnh: An Sinh).

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái vào khoảng 13h cùng ngày. Sau khi vớt nạn nhân lên bờ, các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm pháp y, thực hiện các thủ tục phục vụ điều tra.

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào 13h30 ngày 24/5, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về con suối giáp ranh giữa tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dết B (phường Langbiang - Đà Lạt) tạo dòng chảy xiết, nguy hiểm. Thời điểm này, bé Phan Thảo Nguyên di chuyển gần suối, không may bị nước cuốn trôi, mất tích.

Người dân cùng lực lượng chức năng khơi thông bùn đất ở khu vực suối tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: An Sinh).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân trên diện rộng.

Lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt điều động khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân sự, dân phòng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng điều động 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy... đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, gần 200 người dân địa phương cũng tham gia cùng lực lượng chức năng tìm kiếm bé gái mất tích.