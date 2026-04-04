Tìm thấy bé gái sau hai ngày mất liên lạc ở Đà Lạt

Ngày 4/4, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, cơ quan chức năng đã tìm thấy bé T.M.B.Y. (SN 2012) và bàn giao cho người thân chăm sóc.

Chị L.T.H.T., mẹ bé gái cũng xác nhận, cơ quan chức năng và gia đình tìm thấy cháu vào ngày 3/4. Cháu được đưa về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Bé gái được lực lượng chức năng tìm thấy sau 2 ngày mất liên lạc (Ảnh gia đình bé gái cung cấp).

Người thân bé gái và lực lượng chức năng không thông tin thêm về thời điểm, hoàn cảnh cụ thể khi tìm thấy bé B.Y., không thông tin về lý do bé rời đi sau buổi học.

Trước đó, như Dân trí thông tin, bé B.Y. (trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) là học sinh lớp 8 một trường cấp hai ở phường Xuân Hương - Đà Lạt. Khoảng 17h ngày 1/4, bé gái đến học thêm tại một trung tâm trên đường Hùng Vương nhưng sau buổi học, bé không về nhà, người thân không thể liên lạc.

Giáo viên chủ nhiệm lớp học bé B.Y. cho biết, việc học tập tại trường của bé có sự tiến bộ, kỳ thi vừa qua em đạt điểm cao, không có biểu hiện bất thường về tâm lý, không bị áp lực trong học tập.

Trong khi đó, mẹ bé gái chia sẻ, khi ở nhà, bé B.Y. sinh hoạt, học tập, vui chơi bình thường, không có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vào cuộc xác minh, tìm kiếm bé gái.