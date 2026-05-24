Tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Ngày 24/5, lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào 13h30 cùng ngày, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về con suối giáp ranh giữa tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dết B (phường Langbiang - Đà Lạt), cuốn trôi bé gái học lớp 6 (chưa rõ lai lịch).

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều động khoảng 60 người thuộc nhiều đơn vị đến khu vực hiện trường và hạ nguồn suối để tìm kiếm bé gái mất tích, nhưng chưa có kết quả.